Менеджер проектов (программирование)

Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...