Менеджер проектов (программирование)

Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
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Открыта вакансия development manager, удаленная работа, неполный рабочий день (2-3 часа в день).
Основные функциональные обязанности:
- написание ТЗ для разработчиков. Включает в себя анализ разрабатываемого продукта, планирование процесса разработки, идеи по наиболее эффективному воплощению.
- поиск разработчиков, наблюдение за процессом разработки
- обсуждение ТЗ и процесса разработки с руководством, внесение изменений
- отчетность по выполнению
Требования к кандидатам:
- Знание английского языка, хороший уровень
- Значительный опыт веб-программирования (asp/asp.net, php, myssql, mssql)
- Понимание различий между frontend и backend development
- Администрирование серверов на основе виндовс сервер
- Желателен опыт управления проектами \ командой разработчиков
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