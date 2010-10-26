Специалист по управлению лицензиями (м.Войковская)

Управление проектамиЗакрытнет заявок127 просмотров
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Требования:

• Отличные знания нюансов лицензирования ПО всех ведущих вендоров;

• Отличные знания текущей законодательной базы, влияющей на лицензии ПО;

• Знания особенностей бухгалтерского учета лицензий ПО;

• Опыт проведения презентаций;

• Коммуникативные способности ;

• Наличие возможности работать несколько часов днем, когда это необходимо.

Обязанности:

• Проведение переговоров и презентаций;

• Подготовка коммерческого предложения, договоров, других документов;

• Развитие бизнеса у существующих заказчиков;

Условия: фриланс, подразумевается удаленная работа с периодическими выездами к клиентам, з/п обсуждается индивидуально.

(если предложение Вам потенциально интересно, пожалуйста, указывайте интересный Вам уровень з/п (в час, в день, в месяц))

Контакты:

Бэлл Интегратор

т. (495)981-61-82 д.544 Вера Кудинова

[email protected] (в теме письма указывайте, пожалуйста, название вакансии)

13 лет назад
proxys
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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