Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
Специалист по управлению лицензиями (м.Войковская)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• Отличные знания нюансов лицензирования ПО всех ведущих вендоров;
• Отличные знания текущей законодательной базы, влияющей на лицензии ПО;
• Знания особенностей бухгалтерского учета лицензий ПО;
• Опыт проведения презентаций;
• Коммуникативные способности ;
• Наличие возможности работать несколько часов днем, когда это необходимо.
Обязанности:
• Проведение переговоров и презентаций;
• Подготовка коммерческого предложения, договоров, других документов;
• Развитие бизнеса у существующих заказчиков;
Условия: фриланс, подразумевается удаленная работа с периодическими выездами к клиентам, з/п обсуждается индивидуально.
(если предложение Вам потенциально интересно, пожалуйста, указывайте интересный Вам уровень з/п (в час, в день, в месяц))
Контакты:
Бэлл Интегратор
т. (495)981-61-82 д.544 Вера Кудинова
[email protected] (в теме письма указывайте, пожалуйста, название вакансии)
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