Управляющий интернет-магазина (сантехника)

Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Инвестиционный проект в сфере продаж европейской сантехники, приглашает Управляющего интернет магазином. Проект будет реализован под данную позицию.
Обязанности:
* развитие интернет - магазина, управление интернет-магазином.
* совершенствование функционала и контента.
* взаимодействием с программистами, оптимизаторами, копирайтерами др.
* SEO, контекстная, медийная реклама
* разработка ассортиментной политики, взаимодействие с поставщиками.
* организация логистики и бэкофиса.
* открытие show room
* разработка и проведение программ и мероприятий по увеличению лояльности покупателей.
* планирование, анализ, отчетность.
Требования:
* вам не более 37 лет.
* понимание принципов работы интернет магазинов
* высшее образование
* обоснованная уверенность в способности вывести магазин на лидирующие позиции.
* образование или самообразование в области маркетинга, интернет маркетинга.
* КРЕАТИВНОСТЬ.
* отличное знание ПК, знание графических программ приветствуется.
* знание технологий СEO и других видов продвижения интернет проектов.
* рекомендации приветствуются.
Условия:
* заработная плата высокая по результатам собеседования.
* официальное оформление по ТК РФ.
* ориентированность на результат
* график работы с 09.30 до 18.00.
- Похожие заказы
- $2500Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Открыта вакансия development manager, удаленная работа, неполный рабочий день (2-3 часа в день). Основные функциональные обязанности: - написание ТЗ для разработчиков. Включает в себя анализ разрабатываемого продукта, планирование процесса разработки, идеи по наиболее эффективному воплощению. - поиск разработчиков, ...Закрыт13 лет назад
Требуется специалист по первичному внедрению MS Project. Желательно живущий в Харькове.Закрыт13 лет назад
Требования: • Отличные знания нюансов лицензирования ПО всех ведущих вендоров; • Отличные знания текущей законодательной базы, влияющей на лицензии ПО; • Знания особенностей бухгалтерского учета лицензий ПО; • Опыт проведения презентаций; • Коммуникативные способности ; • Наличие возможности работать несколько часов днем, когда это необходимо. Обязанности: • Проведение переговоров и ...Закрыт13 лет назад
Приглашаем технического директора - разработчика, который заинтересован заниматься поддержкой, развитием и запуском перспективных интернет-проектов. Требования: • Опыт разработки web-проектов от 3 лет, наличие портфолио с работающими проектами. • Профессиональное владение web-технологиями: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, xHTML, CSS, Linux, Apache. • Опыт работы ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется руководитель проектов, способный решать разнообразные задачи и проблемы, возникающие в ходе разработки. Работа интересная, но требует постоянного обучения и усвоения большого объема информации; умения находить общий язык с разными людьми, причем на ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется менеджер Требования: девушка, в/о‚ грамотная речь желание ...Управление проектами11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Проект менеджер. Управление интернет-проектами: создание и продвижение сайтов, фирменный стиль. Компания: TOP Agency, группа компаний ПИК. Ожидаемый уровень дохода: 50 000 руб. В связи с открытием нового отдела, приглашается специалист с опытом работы в области управления интернет-проектами. Требования к ...Закрыт13 лет назад
Функциональные обязанности: - предпроектное исследование и определение требований к проекту; - оценка трудозатрат и необходимых ресурсов для внедрения проекта, составление бюджета на реализацию проекта; - постановка технического задания исполнителям; - контроль реализации проекта согласно ТЗ и бюджета; - ...Закрыт13 лет назад
Требуется менеджер проектов на постоянную удаленную работу. Задачи: Поиски в Интернете (специального программного обеспечения (например CRM, Project management), технической информации) и анализ полученной информации Составление технических заданий (с учетом SEO и юазбилити) Создание сайтов и управление процессом создания ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт13 лет назад