Управляющий интернет-магазина (сантехника)

Управление проектамиЗакрыт6 заявок303 просмотра
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Инвестиционный проект в сфере продаж европейской сантехники, приглашает Управляющего интернет магазином. Проект будет реализован под данную позицию.

Обязанности:

* развитие интернет - магазина, управление интернет-магазином.

* совершенствование функционала и контента.

* взаимодействием с программистами, оптимизаторами, копирайтерами др.

* SEO, контекстная, медийная реклама

* разработка ассортиментной политики, взаимодействие с поставщиками.

* организация логистики и бэкофиса.

* открытие show room

* разработка и проведение программ и мероприятий по увеличению лояльности покупателей.

* планирование, анализ, отчетность.

Требования:

* вам не более 37 лет.

* понимание принципов работы интернет магазинов

* высшее образование

* обоснованная уверенность в способности вывести магазин на лидирующие позиции.

* образование или самообразование в области маркетинга, интернет маркетинга.

* КРЕАТИВНОСТЬ.

* отличное знание ПК, знание графических программ приветствуется.

* знание технологий СEO и других видов продвижения интернет проектов.

* рекомендации приветствуются.

Условия:

* заработная плата высокая по результатам собеседования.

* официальное оформление по ТК РФ.

* ориентированность на результат

* график работы с 09.30 до 18.00.

13 лет назад
tut-78
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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