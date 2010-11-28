Руководитель проекта

Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...
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В связи с бурным ростом проекта и задач по нему, в один из своих бизнесов ищем руководителя проекта.
Задачи :
1) руководство разработкой.
2) руководство развитием.
3) анализ рынка и реализация необходимого функционала.
4) Закупка серверов.
5) Конкурентная борьба.
Требования :
1) понимание PHP
2) понимание хайлоад-систем.
3) умение работать с линуксом.
4) понимание горизонтального и вертикального масштабирования.
5) опыт руководства группой разработчиков.
6) Английский язык.
В идеале я вижу в этой роли либо бывшего PHP-программиста, либо очень хорошего тестера.
Проект работает с 2004-го года, и является первопроходцем в этой области. Недавно про него писали в Washington Post.
Бонусы : Вы получите бесценный опыт управления реальным и состоявшимся интернет-бизнесом. Опыт развития высоконагруженных систем. Опыт борьбы с конкурентами, и главное - это будет отличный поинт в вашем портфолио.
Оплата : только по результатам собеседования. Оплата структурирована на две части : фиксированная зп и процент от прибыли проекта.
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