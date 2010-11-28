Руководитель проекта

В связи с бурным ростом проекта и задач по нему, в один из своих бизнесов ищем руководителя проекта.

Задачи :

1) руководство разработкой.

2) руководство развитием.

3) анализ рынка и реализация необходимого функционала.

4) Закупка серверов.

5) Конкурентная борьба.

Требования :

1) понимание PHP

2) понимание хайлоад-систем.

3) умение работать с линуксом.

4) понимание горизонтального и вертикального масштабирования.

5) опыт руководства группой разработчиков.

6) Английский язык.

В идеале я вижу в этой роли либо бывшего PHP-программиста, либо очень хорошего тестера.

Проект работает с 2004-го года, и является первопроходцем в этой области. Недавно про него писали в Washington Post.

Бонусы : Вы получите бесценный опыт управления реальным и состоявшимся интернет-бизнесом. Опыт развития высоконагруженных систем. Опыт борьбы с конкурентами, и главное - это будет отличный поинт в вашем портфолио.

Оплата : только по результатам собеседования. Оплата структурирована на две части : фиксированная зп и процент от прибыли проекта.