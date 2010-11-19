Нужен менеджер проектов

Нужно управление проектами и задачами, мелкими и побольше - чтобы производить веб-приложения, скрипты, копирайтинг, тестирование сайтов и текстов и т.д. Устанавливать связи с разработчиками - здесь на веб-лансере и в других местах, проверять, контролировать.

Требования:

- нахождение большей частью онлайн в течение дня

- хорошее здоровье и отсутствие часто болеющих детей и других родственников, из-за которых нет возможности вовремя делать дела

- предпочтение работать удаленно, дома

- готовность работать 6 дней в неделю со свободным графиком - свободный в пределах с учетом ваших потребностей и потребностей дела - чтобы была возможность в течение дня делать несколько подходов и взаимодействовать с разработчиками и со мной чтобы дело двигалось

- хороший интеллект

- понятливость

- привычка все делать тщательно и качественно

- навык бета-тестирования - способность находить ошибки там где их не находит 10 других бета-тестеров и доводить до хорошего качества всё

- умение вести переговоры онлайн

- быстрая скорость набора (нужно для переговоров чатом)

- внятность в общении, хорошая способность выражать словами мысли и чувства

- организованность, воля к достижению результата, способность заражать этим подчиненных и партнеров

- хорошо развитое чувство времени - способность оценивать реалистично сроки выполнения той или иной задачи

- надежность, развитое чувство ответственности во взятых на себя задачах.

Зарплата для начала 3 доллара в час с возможностью дальнейшего роста. Оплата по факту потраченного времени.

Объем загрузки не гарантируется, но не исключен от 0 вплоть до полной загрузки.

Кандидатам женского пола предпочтение.