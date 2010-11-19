Нужен менеджер проектов

Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...
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Нужно управление проектами и задачами, мелкими и побольше - чтобы производить веб-приложения, скрипты, копирайтинг, тестирование сайтов и текстов и т.д. Устанавливать связи с разработчиками - здесь на веб-лансере и в других местах, проверять, контролировать.
Требования:
- нахождение большей частью онлайн в течение дня
- хорошее здоровье и отсутствие часто болеющих детей и других родственников, из-за которых нет возможности вовремя делать дела
- предпочтение работать удаленно, дома
- готовность работать 6 дней в неделю со свободным графиком - свободный в пределах с учетом ваших потребностей и потребностей дела - чтобы была возможность в течение дня делать несколько подходов и взаимодействовать с разработчиками и со мной чтобы дело двигалось
- хороший интеллект
- понятливость
- привычка все делать тщательно и качественно
- навык бета-тестирования - способность находить ошибки там где их не находит 10 других бета-тестеров и доводить до хорошего качества всё
- умение вести переговоры онлайн
- быстрая скорость набора (нужно для переговоров чатом)
- внятность в общении, хорошая способность выражать словами мысли и чувства
- организованность, воля к достижению результата, способность заражать этим подчиненных и партнеров
- хорошо развитое чувство времени - способность оценивать реалистично сроки выполнения той или иной задачи
- надежность, развитое чувство ответственности во взятых на себя задачах.
Зарплата для начала 3 доллара в час с возможностью дальнейшего роста. Оплата по факту потраченного времени.
Объем загрузки не гарантируется, но не исключен от 0 вплоть до полной загрузки.
Кандидатам женского пола предпочтение.
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