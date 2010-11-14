Требуется руководитель проекта

Необходим человек с опытом открытия успешных проектов(портфолио обязательно) и обширным опытом непосредственно по их созданию с ноля.

Основные обязаности:

- Самостоятельная разработка идей проектов.

- Непосредственное создание проекта.

- Советы по рекламным компаниям в интернете.

- УВЕРЕННЫЕ знаения в SEO.

Рабочий график:

- В целом свободный. Обязательные 3 видео-конференции в неделю где будут ставиться конкретные задачи и проверяться их выполнение.

Оплата труда:

- Фиксированный оклад(после испытательного срока) + процент "от нагрузки".

Испытательный срок:

индивидуально, максимум 1 успешный проект.

З.Ы. планируется плотное и долгосрочное и серьезное сотрудничество.

Уважаемые кандидаты, для начала пишите коротко о себе в личку.