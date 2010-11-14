Требуется руководитель проекта

Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек с опытом открытия успешных проектов(портфолио обязательно) и обширным опытом непосредственно по их созданию с ноля.
Основные обязаности:
- Самостоятельная разработка идей проектов.
- Непосредственное создание проекта.
- Советы по рекламным компаниям в интернете.
- УВЕРЕННЫЕ знаения в SEO.
Рабочий график:
- В целом свободный. Обязательные 3 видео-конференции в неделю где будут ставиться конкретные задачи и проверяться их выполнение.
Оплата труда:
- Фиксированный оклад(после испытательного срока) + процент "от нагрузки".
Испытательный срок:
индивидуально, максимум 1 успешный проект.
З.Ы. планируется плотное и долгосрочное и серьезное сотрудничество.
Уважаемые кандидаты, для начала пишите коротко о себе в личку.
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