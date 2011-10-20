Требуется менеджер интернет-проектов

Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов.

Требования к соискателю:

1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн

2. Понимание технической стороны создания сайтов и их поддержки

3. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно (знание письменного английского очень приветствуется).

4. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.

5. Коммуникабельность, внимательность, ответственность, быстрая обучаемость, адекватность и порядочность.

Обязанности:

1. Переговоры с клиентами\подрядчиками

2. Составление проектных планов\назначения исполнителей через руководителей отделов – дизайн, верстка, программирование,тестирование (в штате 38 удаленных сотрудников)

3. Контроль соблюдения сроков поставленных задач

4. Работа ведется в Redmine и корпоративной CRM

!! Опыт руководства командой web разработчиков обязателен (3-5 человек)!!

ЗП – 400-450 USD – 1й месяц (1я неделя – стажировка, если Вы успешно справляетесь со своими обязанностями, то она оплачивается)

Со второго месяца сотрудничества ставка составит 450 – 800 USD (зависит от того, насколько быстро войдете в курс дел, каким кол-вом проектов сможете управлять одновременно, сколько проектов будете сдавать в срок)

Способ оплаты – WebMoney

Ждем подробные резюме только на [email protected]

В резюме укажите, пожалуйста, опыт работы – сколько проектов было успешно реализовано под Вашим руководством (желательно предоставить ссылки), каким количеством разработчиков приходилось управлять.

P.S Очень желательно иметь возможность приступить как можно скорее, конечно же после обсуждения всех деталей сотрудничества