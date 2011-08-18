Cтарший программист PHP (Ведущий на проекте)

Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
* опыт работы PHP-программистом от двух лет;
* опыт работы с базами данных;
* наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;
* настроенная программа Skype и гарнитура;
* возможность свободно общаться;
* знания и умения:PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript - хорошее знание;
* приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL;
* опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby как плюс;
* навыки использования XML;
* умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);
* терпеливое отношение к чужому коду;
* умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;
* желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
Обязанности:
* Разработка и тестирование кода на PHP;
* Разработка структур баз данных;
* Улучшение существующего кода и решений;
* Составление документации к проделываемой работе;
* Ответственность за целостность архитектуры проекта.
Условия:
* работа удалённо‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам(московское время);
* возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;
* з/п обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании, затем может регулярно пересматриваться в сторону увеличения по результатам аттестации (раз в несколько месяцев).
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