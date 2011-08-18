Cтарший программист PHP (Ведущий на проекте)

Требования:

* опыт работы PHP-программистом от двух лет;

* опыт работы с базами данных;

* наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;

* настроенная программа Skype и гарнитура;

* возможность свободно общаться;

* знания и умения:PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript - хорошее знание;

* приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL;

* опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby как плюс;

* навыки использования XML;

* умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);

* терпеливое отношение к чужому коду;

* умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

* желание перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

Обязанности:

* Разработка и тестирование кода на PHP;

* Разработка структур баз данных;

* Улучшение существующего кода и решений;

* Составление документации к проделываемой работе;

* Ответственность за целостность архитектуры проекта.

Условия:

* работа удалённо‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам(московское время);

* возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;

* з/п обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании, затем может регулярно пересматриваться в сторону увеличения по результатам аттестации (раз в несколько месяцев).

job.lightsoft.ru/tech