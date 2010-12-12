На удаленную работу менеджер интернет проектов

На постоянную удаленную работу требуется менеджер интернет проектов. с Вас идеи и реализация новых интернет проектов, ведение, написание структуры, анализ, контроль исполнителей. Есть все необходимое для реализации, а также штат сотрудников (дизайнеры, программисты, контент менеджеры и тд). Работа удаленная. Пишите Ваши предложения и пожелания по окладу, мы сначала выслушаем Ваши предложения, и только потом обсудим и обговорим свои.