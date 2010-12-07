Менеджер интернет-магазина

В интернет магазин требуется опытный менеджер, способный возглавить и развить крупный интернет магазин.

На данный момент интернет магазин полностью готов, полноценно функционирует, цены и ассортимент лучшие по всей России. Если вы уверены в своих силах и способны использовать огромный потенциал для роста и развития бизнеса, то это предложение для Вас!

Профессиональные требования:

- Опыт управления web проектами

- Опыт продвижения web проектов

- Технические знания принципов создания и развития web сайтов

- Опыт управления людьми

Личностные качества:

- Инициативность

- Самостоятельность

- Ответственность

Обязанности:

- Развитие и оптимизация работающего интернет магазина

- Активное продвижение предлагаемых товаров

- Управление бизнес процессами приёма заказа, доставки и оценки удовлетворённости клиента

- Организация работ вверенного персонала

Условия работы:

- Полный рабочий день в офисе

- Официальное трудоустройство, соцпакет

Оплата: от 20000 р, рост привязан к росту продаж.

Мы будем рады познакомиться с Вами и Вашими способностями, если Вы найдете время написать нам на [email protected]