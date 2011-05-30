Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
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Требования:
* в/о;
* опыт работы в команде;
* высокая степень самоорганизации и способность организовать работу команды;
* понимание основных этапов разработки web-проектов;
* аккуратность‚ дисциплинированость;
* опыт управления проектами и группами разработчиков приветствуется.
Обязанности:
* постановка и согласование с координатором задач по разработке web-проектов‚ контроль сроков;
* контроль выполнения задач поставленных координатором;
* работа с командами программистов‚ координация их деятельности и контроль сроков выполнения задач;
* взаимодействие с другими отделами компании на предмет разработки проектов;
* курирование работы сотрудников на фрилансе(дизайнеры‚ копирайтеры)‚ подготовка отчетов для координатора;
* ведение документации и отчетности по проектам‚ исполнителям.
Условия:
* з/п на испытательный срок(до 3 месяцев) - 20 000 руб.;
* з/п после исп. срока - 25 000 руб.;
* оформление согласно ТК РФ;
* график работы 5х2(пн. - пт.)‚ с 10:00 до 19:00 или с 11:00 до 20:00;
* перспектива профессионального и карьерного роста;
* молодой и дружный коллектив.
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