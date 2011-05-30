Помощник менеджера web-проекта (координатор)

Нужно управление проектами и задачами, мелкими и побольше - чтобы производить веб-приложения, скрипты, копирайтинг, тестирование сайтов и текстов и т.д. Устанавливать связи с разработчиками - здесь на веб-лансере и в других местах, проверять, контролировать. Требования: - нахождение ...