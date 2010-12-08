Project manager (iOS / Android)

Injoit.com ищет менеджеров проектов и технических лидеров.

Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.

Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.

Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы в зависимости от размера управляемой вами команды.

Требования к кандидатам:

разговорный и письменный английский

возможность ежедневно общаться с заказчиком, писать отчеты

лидерские качества, умение находить общий язык с клиентами и разработчиками, умение организовывать работу команды

понимание процессов разработки программных продуктов

Наличие iOS / Android SDK для тестирования приложений

Желательно наличие iOS / Android устройств

Возможности:

Вы будете участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, напрямую общаться с нашими интересными заказчиками, задавать тренды в индустрии.

Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.

Возможность дальнейшего карьерного роста в нашей структуре.

Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.

Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.

Для начала работы

Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job pm"

Важно – пожалуйста, включите описания / URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков.