Project manager (iOS / Android)

Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Injoit.com ищет менеджеров проектов и технических лидеров.
Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.
Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.
Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы в зависимости от размера управляемой вами команды.
Требования к кандидатам:
разговорный и письменный английский
возможность ежедневно общаться с заказчиком, писать отчеты
лидерские качества, умение находить общий язык с клиентами и разработчиками, умение организовывать работу команды
понимание процессов разработки программных продуктов
Наличие iOS / Android SDK для тестирования приложений
Желательно наличие iOS / Android устройств
Возможности:
Вы будете участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, напрямую общаться с нашими интересными заказчиками, задавать тренды в индустрии.
Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.
Возможность дальнейшего карьерного роста в нашей структуре.
Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.
Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.
Для начала работы
Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job pm"
Важно – пожалуйста, включите описания / URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков.
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