Интернет-маркетинг & Разработка сайтов Wix, Tilda
Практикующий интернет-маркетолог со стажем 3 года.
Основные навыки:
Разработка сайтов на Wix, Tilda, Joomla, Wordpress
Поисковая SEO-оптимизация
Создание контента и контент-стратегии
Настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS
Создание e-mail, смс- рассылок
Создание презентационных материалов и каталогов, коммерческих предложений в Photoshop, Canva, Crello
Администрирование сайтов компании: наполнение, обновление прайс-листов, создание рекламных баннеров, тестирование и т.д.
Работа с маркетплейсами: Rozetka, Prom
Личные качества:
Ответственная, целеустремленная, имею развитый художественный вкус, креативная.
Подберу необходимые каналы продвижения вашего бизнеса и обеспечу постоянный приток клиентов. Обращайтесь!
Портфолио
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- Сайт пансионата141 просмотр
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- Интернет-магазин строительных материалов117 просмотров
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