isk-intel

Татьяна Токарева isk-intel

 
35 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Интернет-маркетинг & Разработка сайтов Wix, Tilda

Практикующий интернет-маркетолог со стажем 3 года.

Основные навыки:

  • Разработка сайтов на Wix, Tilda, Joomla, Wordpress

  • Поисковая SEO-оптимизация

  • Создание контента и контент-стратегии

  • Настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS

  • Создание e-mail, смс- рассылок

  • Создание презентационных материалов и каталогов, коммерческих предложений в Photoshop, Canva, Crello

  • Администрирование сайтов компании: наполнение, обновление прайс-листов, создание рекламных баннеров, тестирование и т.д.

  • Работа с маркетплейсами: Rozetka, Prom

Личные качества:

Ответственная, целеустремленная, имею развитый художественный вкус, креативная.

Подберу необходимые каналы продвижения вашего бизнеса и обеспечу постоянный приток клиентов. Обращайтесь!

WordPressJoomlaTildaWixPhotoshopGoogle AdsSEO-оптимизация
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