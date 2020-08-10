Выполнить доработки на сайте OpenCart 1.5.6

Куплена на themeforest.net и установлена WP тема. Требуется доработать: прикрутить эквайринг, настроить фильтры поиска по сайту, добавить/убрать некоторые элементы из меню, шапки. Провести/проверить оптимизацию сайта. Связь только по ТГ или Скайп. Не сработаемся если: мало опыта ...