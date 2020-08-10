Выполнить доработки на сайте OpenCart 1.5.6

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Завершен5 заявок339 просмотров

Техническое задание во вложении, предложите вашу цену и время выполнения. В цену включайте, пожалуйста, стоимость дополнительных платных модулей. 

Opencart
5 лет назад
isk-intel
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$70
7 дней
Escrow
Спасибо за хорошо выполненную работу! Дмитрий сделал все четко по ТЗ, учел все пожелания. Обязательно буду обращаться еще. Исполнителя рекомендую!
Замечательный заказчик, рекоммендую!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
34 отзыва
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
1 отзыв
5 лет назад