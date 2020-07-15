Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Доработка страниц таксономий Друпал7
Сайт yopt.org
1) Необходимо вывести на страницы таксономий (в представлении) данные:
- Описание категории
- Картинку категории
2) H1 формируется с помощью php во view.
Поле alternative title создано для корректного вывода названий категорий в нужном падеже.
Сейчас h1 формируется, используя стандартное название категории.
Нужно переделать формирование h1 в нужной последовательности (порядок пропишу), используя поле "альтернативное название" (если таковое прописано для данной категории).
3) Сделать, чтобы на страницах вложенных категорий h1 был над списком подкатегорий (сейчас он под ним)
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