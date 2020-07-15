Доработка страниц таксономий Друпал7

Сайт yopt.org

1) Необходимо вывести на страницы таксономий (в представлении) данные:

- Описание категории

- Картинку категории

2) H1 формируется с помощью php во view.

Поле alternative title создано для корректного вывода названий категорий в нужном падеже.

Сейчас h1 формируется, используя стандартное название категории.

Нужно переделать формирование h1 в нужной последовательности (порядок пропишу), используя поле "альтернативное название" (если таковое прописано для данной категории).

3) Сделать, чтобы на страницах вложенных категорий h1 был над списком подкатегорий (сейчас он под ним)