Доработка страниц таксономий Друпал7

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Сайт yopt.org

1) Необходимо вывести на страницы таксономий (в представлении) данные:

- Описание категории

- Картинку категории

2) H1 формируется с помощью php во view. 

Поле alternative title создано для корректного вывода названий категорий в нужном падеже.

Сейчас h1 формируется, используя стандартное название категории.

Нужно переделать формирование h1 в нужной последовательности (порядок пропишу), используя поле "альтернативное название" (если таковое прописано для данной категории).

3) Сделать, чтобы на страницах вложенных категорий h1 был над списком подкатегорий (сейчас он под ним)

PHP
5 лет назад
eos3d
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад