Доработка и обновление интернет-магазина на OpenCart

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Закрыт5 заявок844 просмотра

Переработать существующий сайт интернет-магазина (написанный на Joomla 1. и VirtueMart 1.x) на движок OpenCart 3.х с доработкой - необходимо реализовать механизм личного кабинета для документооборота, сверки отчетности. Обмен данными будет идти напрямую между MySQL и 1С.

Сайт источник уже содержит все необходимые вещи, поэтому велосипед придумывать не потребуется. Можно будет просто частично брать оттуда уже готовые наработки и реализовывать уже на новом сайте  с учетом новых возможностей, фишек и дизайна.

JoomlaMySQLOpencart
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