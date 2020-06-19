Доработка и обновление интернет-магазина на OpenCart

Переработать существующий сайт интернет-магазина (написанный на Joomla 1. и VirtueMart 1.x) на движок OpenCart 3.х с доработкой - необходимо реализовать механизм личного кабинета для документооборота, сверки отчетности. Обмен данными будет идти напрямую между MySQL и 1С.

Сайт источник уже содержит все необходимые вещи, поэтому велосипед придумывать не потребуется. Можно будет просто частично брать оттуда уже готовые наработки и реализовывать уже на новом сайте с учетом новых возможностей, фишек и дизайна.