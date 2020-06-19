Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.
Доработка и обновление интернет-магазина на OpenCart
Переработать существующий сайт интернет-магазина (написанный на Joomla 1. и VirtueMart 1.x) на движок OpenCart 3.х с доработкой - необходимо реализовать механизм личного кабинета для документооборота, сверки отчетности. Обмен данными будет идти напрямую между MySQL и 1С.
Сайт источник уже содержит все необходимые вещи, поэтому велосипед придумывать не потребуется. Можно будет просто частично брать оттуда уже готовые наработки и реализовывать уже на новом сайте с учетом новых возможностей, фишек и дизайна.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача соединить парсер (В котором зашит поставщик товаров и опции с ценой) с платформой интернет магазина opencart а также наш дизайн простой положить на платформу чтобы в итоге появился действующий каталог и интернет магазин. В ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3 Доработка согласно ТЗ 1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD 2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт на битриксе, шаблон Аспро Максимум, модуль интернет-эквайринга установлен, нужно настроить атол-онлайн (он зарегистрирован), и сделать аналогичную интеграцию в привязанной битрикс24.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать магазин на Опенкарт 3, аналогичный по функционалу данному: https://www.vivino.com/ Важно сделать такую же структуру с сохранением всей логики работы по функционалу. Цветовую стилистику также сохраняем аналогичной. Приоритет бюджетным предложением, оставляйте ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин по продаже спортивным матов и спорт оборудования. Примерно такой https://roll-mat.ru Также, интересует ежемесячное продвижение по всей территории УкраиныИнтернет-магазины39 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо внести правки в сайт (платформа OpenCart) по сформированному ТЗ. Сайт – интернет-магазин, продажа мебели. Сайт: https://forpost-shop.ru. Также необходима базовая SEO оптимизация. Тз прикрепила.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/ Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужна интеграция остатков товаров одного из поставщиков с API Prestashop в Woocommerce WPИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад