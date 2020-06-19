Нужно соединить q-parser и OpenCart

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Закрыт4 заявки698 просмотров

Задача соединить парсер (В котором зашит поставщик товаров и опции с ценой) с платформой интернет магазина opencart а также наш дизайн простой положить на платформу чтобы в итоге появился действующий каталог и интернет магазин. В дальнейшем помогать 

Opencart
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