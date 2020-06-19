Настроить интернет-эквайринг сбербанка и атол онлайн на сайте на Битри

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки629 просмотров

Сайт на битриксе, шаблон Аспро Максимум, модуль интернет-эквайринга установлен, нужно настроить атол-онлайн (он зарегистрирован), и сделать аналогичную интеграцию в привязанной битрикс24.  

5 лет назад
proffmarketing
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад