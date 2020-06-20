Реализовать систему промокодов в интернет магазине на amiro.cms

Добрый день. Необходимо реализовать механизм промокодов (купонов) в интернет- магазине на amiro.cms. нужно сделать:

Возможность добавлять свои промокоды из Эксель файла или списком в админке.

Промокод реализует скидку в рублях: на разные категории товаров – разная скидка.

При оформлении заказа в корзине интернет магазина добавить поле "промокод". При его валидации стоимость заказа уменьшается на величину скидки, соответствующей выбранной модели оборудования.

На сайте в админке формируется база использованных промокодов.

Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам.