Доработка сайта под OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок367 просмотров

Дано:

Сайт, на котором установлена стандартная поставка OpenCart 3. На нем нет никаких шаблонов и модулей.

В базу данных выгружена информация о товарах, категориях, производителях, пользователях. Все отображается уже и все работоспособно.

Так же в базу данных добавлены новые таблицы, в которых так же выгружены данные для вывода их на сайт в соответствующих формах

Необходимо:

1. Отключить авторизацию на сайте - так как регистрация будет закрытой, из админки

2. Настроить шаблон для вывода товара в каталоге в виде таблицы, с удобным отбором по производителям, поиском

3. Создать 3 (три) модуля для вывода табличных данных из базы сайта с отбором по пользователю, доп. полям и за определенный период. 

   Для зарегистрированных пользователей добавить в меню эти модули, чтобы они могли в них зайти и видели только свои данные (с отобором по ним)

4. Запрос для выполнения данных для каждого модуля будет свой, они будут предоставлены мною. Доработка всех запросов будет производиться так же мною

5. Помочь улучшить быстродействие/безопасность самого сайта

Opencart
5 лет назад
baxxeg
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