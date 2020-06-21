Доделать сайт на Wordpress

Довести существующий "сайт до ума".

Загрузить информацию, чуть-чуть поменять дизайн.

Должны, быть добавлен следующие разделы на сайте:

1. моно-травы - 9 позиций

2. травяные сборы - 10 позиций

3. сухофрукты - 20-25 позиций

4. мед - 2-3 позиции - но просто будет три вида фасовки.

5. О нас

Еще нужно будет привязать систему оплаты, с корзиной, скидками и т.д.

И прошу отдельно указать стоимость, если мы захотим, чтобы клиент регистрировался и оставлял номер телефона....

Жду предложений