Доделать сайт на Wordpress

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Закрыт21 заявка11894 просмотра

Довести существующий "сайт до ума".

Загрузить информацию, чуть-чуть поменять дизайн.

Должны, быть добавлен следующие разделы на сайте:

1. моно-травы - 9 позиций

2. травяные сборы - 10 позиций

3. сухофрукты - 20-25 позиций

4. мед - 2-3 позиции - но просто будет три вида фасовки.

5. О нас

Еще нужно будет привязать систему оплаты, с корзиной, скидками и т.д.

И прошу отдельно указать стоимость, если мы захотим, чтобы клиент регистрировался и оставлял номер телефона....

Жду предложений

WordPress
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