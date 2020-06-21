Показатели google speed для Opencart.

Здравствуйте! Магазин 18+ Ссылку отправлю на магазин в ЛС. В интернет-магазине 1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0.6 около 25 000 товаров. 1. Необходима возможность (скрипт; стандартным функционалом и т.д.) переименовать названия товаров без ...
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Нужно поднять показатели гуглспид для магазина на opencart - https://forbalance.ru Требования: не ниже 75 для мобильной и ПК.
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