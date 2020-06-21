Показатели google speed для Opencart.

$10
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Закрыт3 заявки530 просмотров

Нужно поднять показатели гуглспид для магазина на opencart - https://forbalance.ru Требования: не ниже 75 для мобильной и ПК.

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
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