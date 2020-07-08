Посадить верстку на opencart

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Завершен9 заявок619 просмотров

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Opencart
5 лет назад
klen124
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$78
7 дней
Escrow
Благодарен Тимуру. к сотрудничесву рекомендую, сроки опередил, работы перевыполнил на всшем качестве. Коммуникация на высшем, оперативность тоже. Работой даволен более чем. Рекомендую. Продолжу сотрудничать
Александр, очень приятный человек для сотрудничества! Всегда на связи и готов пойти на встречу решениям.

Заявки фрилансеров

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Леонид
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Темирлан
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад