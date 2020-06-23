Создать сайт на новой платформе

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок666 просмотров

Существует сайт на тильде. К сожалению, потолок функционала тильды достигнут, нужно менять платформу.

Что требуется - сайт бренда + интернет магазин. Тематика - 3Д печать. Собственное оборудование, расходные, аксессуары. В самом отдаленном будущем не более 1000 товаров, не больше десятка категорий. Сайт бренда возможно оставить на тильде, интернет на отдельном поддомене. Это как вариант.

Что требуется от магазина:

Продажа товара. Товар может быть с опциями. Описание товара, ссылки на статьи, отзывы, видео, картинки.

Кейсы для задач. То есть для решения задач стоматологии предлагается такой то комплект, примеры реализаций...

Блок - статьи, новости. Новостная рассылка по клиентам.

Личный кабинет - физ/юр лица. Адрес. предпочитаемый способ доставки. История заказов. Состояние заказа. Персональные скидки

Оплата - робокасса, яндекс касса, выписка счета юр лицу

Доставка - самовывоз, Сдек. Формирование цены доставки в зависимости от веса, количества товаров, тарифа ТК в пункт назначения. API СДЕК для выбора адреса, пункта выдачи

Интеграция склада товаров, выгрузки заказов в 1С

CEO

WOrdpress, Битрикс не предлагать.

TildaWordPress
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