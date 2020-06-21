Внести несколько изменений в работу сайта HORECA42.RU

1. В корзине должна быть показана цена со скидкой, без и выгода,сейчас там показывается скидка, нужно в корзине и на странице оформления заказа написать, что это сумма скидки, а так же минус перед скидкой сделать тем же цветом, что и сумма(орнажевый) . Добавить в корзине текст "На промо-товары скидки не распространяются".

2. Необходимо, чтобы в админке можно было пометить промо-товары, хиты и новинки (в виде стикера должны отображаться на сайте). Если не сложно, то товары со скидкой нужно так же как новинки вынести на главную страницу. Но вопрос цены, бюджет нужно посчитать отдельно.

3. В каталоге кнопки изменения количества товаров и "в корзину" должны быть все на одном уровне (убрать проблему "одна выше, другая ниже"). При клике на наименование товара возникает проблема, связанная с тем, что проваливаемся в карточку товара, которой не существует. Должно открываться окно с описанием товара.

4. В каталоге необходимо сделать, так чтобы кнопки выбора количества и "в корзину" все были на одном уровне, не зависимо от количества строк в описании товара