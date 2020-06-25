Реализовать фасетный поиск (elasticsearch?)

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Закрытнет заявок863 просмотра

Для интернет-магазина нужно реализовать фасетный поиск по каталогу товаров используя elasticsearch, solr, sphinx и т.п.

Предложите цену и сроки.

В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО дайте ссылки на аналогичные реализованные проекты.

5 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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