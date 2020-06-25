Имеется вёрстка интернет-магазина косметики. Необходимо натянуть вёрстку на CMS OpenCart и настроить весь функционал. В ТЗ функционала имеется корзина, оформление заказа, личный кабинет с системой бонусов, отзывы, избранное и сравнение товаров.
Одностраничный интернет магазин + MySQL
Здравствуйте! Нужно разработать простое веб-представительство интернет - магазина с подключением базы данных My SQL с формой регистрации (заказа) в ближайшие сроки.
Тему напишу.
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