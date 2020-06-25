Ускорить сайт на битриксе.

сайт 60 wt.ru на битриксе, на основе шаблона Аспро Максимум.

Необходимо ускорить мобильную и десктопную версию, скорость загрузки картинок должна быть менее 1 секунды.

Основные проблемы сейчас:

загружается первая страница раздела, но при переходе на вторую и далее страницу сайт начинает тормозить, каталог долго загружается. Из каталога внутрь карточки товара очень долго переход происходит, более 1 секунды, картинка загружается долго. Из карточки товара в каталог тоже долгий переход.

Сайт расположен на сервере VDS fastvps.