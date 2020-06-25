Ускорить сайт на битриксе.

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Закрыт4 заявки687 просмотров

сайт 60 wt.ru на битриксе, на основе шаблона Аспро Максимум. 

Необходимо ускорить мобильную и десктопную версию, скорость загрузки картинок должна быть менее 1 секунды. 

Основные проблемы сейчас: 

загружается первая страница раздела, но при переходе на вторую и далее страницу сайт начинает тормозить, каталог долго загружается. Из каталога внутрь карточки товара очень долго переход происходит, более 1 секунды, картинка загружается долго. Из карточки товара в каталог тоже долгий переход.   

Сайт расположен на сервере VDS fastvps.

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proffmarketing
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