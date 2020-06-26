Скопировать сайт и развернуть на другом домене

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки256 просмотров

Сайт https://vilochniy.ru/ (Интернет-магазин на Wordpress, принадлежит нам, на нашем хостинге) нужно скопировать, развернуть на другом домене. При этом закрыть от индексации обеими поисковыми системами.

На выходе должен получиться полностью рабочий сайт со всем функционалом, картинками и формами, просто на другом домене.

В предложениях укажите размер оплаты, ну и желательно сделать до завтрашнего утра.

WordPress
5 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$14
1 день
Отличная и быстрая работа по разворачиванию копии сайта на другом домене.
понятное задание, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
lex_kosta
Алексей 
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14 лет в сервисе
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5 лет назад
Ахматкулов
 
36 лет
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5 месяцев назад
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5 лет назад