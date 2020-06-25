Копия сайта — интернет магазина

Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта с функционалом + небольшие правки добавить поиск на главную в мобильной версии (подробности в лс).

Копия eda.yandex/lavka + Мобильная версия. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Нужно сделать на самописном движке, сайт должен быстро грузится, сначала должен загружаться сайт после картинки, реализовать кладр в корзине при вводе адреса доставки (кладр это база всех адресов) кусочек кода из laravel который делали https://prnt.sc/t6jpwd

Админ панель:

Главная*

Заказы: информация о заказе/установить статус заказа

— Имя

— Номер

— Адрес

— Заказ

+ Установить статус заказа (Готов/Отменен)

====

Добавить товар: редактировать, удалить.

— Название

— Описание

— Фото

— Категория + выбор нескольких категорий, при выборе нескольких отображается в этих категориях

— Цена

— Скидка (в рублях в %)

Добавить категорию: редактировать, удалить.

— Название для вывода на главную

— h1

— title

— description

— Фото *для мобильной версии

*Настройка порядка показа категорий и товаров