Настроить интернет магазин игрушек исходя из шаблона

Нужно сделать из шаблона Wordpress яркий и простой интернет магазин игрушек. Работать нужно с выгрузкой xml, На 14000 товаров. Так же сделать сам интерфейс сайта под требования, шапку, каталог выпадающий, сделать корзину, оформление заказа на сайте , добавить инфо о доставке, оплате.