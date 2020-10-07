Настроить интернет магазин игрушек исходя из шаблона

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка152 просмотра

Нужно сделать из шаблона Wordpress яркий и простой интернет магазин игрушек. Работать нужно с  выгрузкой xml, На 14000 товаров. Так же сделать сам интерфейс сайта под требования, шапку, каталог выпадающий, сделать корзину,  оформление заказа на сайте , добавить инфо о доставке,  оплате.

WordPress
5 лет назад
guest_15905169340574
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$300
30 дней
Все пожелания по сайту были учтены и сделаны, рекомендую.
Заказчик предоставила всю необходимую информацию. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад