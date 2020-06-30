Создание интернет магазина.

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Закрыт20 заявок545 просмотров

Доброго дня.

Нужен  сайт аналогичный по функционалу сайту https://komnatenok.ru/

Рассматриваю два варианта создания сайта:

1. как Комнатёнок на платформе https://www.advantshop.net/

2. на Opencart

Особенно важен модуль, который  меняет стоимость выбранного товара, в зависимости от выбранных опций. https://komnatenok.ru/products/krovat-mashina-uno-mersedes

Наполнение сайта - вся продукция компании https://futuka-kids.ru/

Жду Ваших предложений 

Верю в плодотворное сотрудничество

Opencart
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Djerman
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