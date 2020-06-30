Создать сайт на php

Компания ищет php-разработчика на проектную работу.

Сайты нужно написать на платформе Yii2 (и backend и frontend). Дизайн сайтов готов.

Детали задачи:

На некоторые сайты нужно "прикрутить" новый дизайн, некоторые нужно написать (то есть и backend и frontend часть, работа рассчитана на full-stack программиста). Компания занимается производством и продажей тушенки, сайтам больше 10 лет.

Контактное лицо: Анна