Создать сайт на php

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок626 просмотров

Компания ищет php-разработчика на проектную работу. 

Сайты нужно написать на платформе Yii2 (и backend и frontend). Дизайн сайтов готов. 

Детали задачи:

На некоторые сайты нужно "прикрутить" новый дизайн, некоторые нужно написать (то есть и backend и frontend часть, работа рассчитана на full-stack программиста). Компания занимается производством и продажей тушенки, сайтам больше 10 лет.

Контактное лицо: Анна

PHPYii
5 лет назад
guest_15935281453619
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
38 минут назад
103 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад