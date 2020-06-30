Создание интернет магазина на базе битрикс. Лицензию малый бизнес и шаблон покупаем сами. Развернуть из коробки. Настройки. Повесить на хостинг и настройка. Простые банеры. Кассу и доставку не нужно.
Онлайн магазин и сервис ремонта телефонов и ноутбук.
Онлайн магазин и сервис ремонта телефонов и ноутбук.
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