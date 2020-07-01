Создание сайта Joomla+интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок529 просмотров

нужно сделать сайт -(интернет-магазин работающий как каталог) с выбором товара и выставлением счета на почту покупателя.  на тематику оборудование и товары для бани

товаров 200-300 шт.пример понравившегося сайта предоставляю.

Joomla+VM или J-S.

Срок-10 дн.

Joomla
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