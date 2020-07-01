Здравствуйте. Нужен интерент-магазин Из необходимого: 1. Подключить 1 C, чтоб можно было обмениваться информацией о товарах, ценах, наличии 2. Разделить возможность оформлять заказывать как обычным покупателям, так и юр. лицам ...
Натянуть верстку интернет-магазина на CMS, без привязки мерчанта, корз
Ссылка на верстку :
Ссылка на Подробное ТЗ:
Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.
Страницы на сайте:
1. Главная страница
2. Каталог
3. Категории
4. Карточка товара
5. Блог
6. Страница 'Статья'
7. Поиск
8. Обычные страница с текстом
В общем по натяжке - стандартный функционал магазина, но без установки мерчанта.
Особенности - Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту. Подкатегории в категориях представлены в виде плитки тегов. В статьях вконце подставляются товары, которые упоминались в статье.
CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара есть блог похожих товаров. Корзины нет(так называется страница после нажатия кнопки купить, там выбирается способ оплаты товара)
Товаров в магазине будет до 300.
История заказов, история покупок, личный кабинет покупателя, корзина - ничего этого делать не нужно.
В карточке товара после нажатия кнопки 'Купить' выпадает страница сайта, в которой будут иконки способов оплаты, на половину иконок ставится форма оплаты через яндекс деньги, на другую форма оплаты через киви. Это или форма или get запрос с параметрами. В параметрах передаются цена, название товара, номер кошелька. Пользователь переходит по ссылке с этими параметрами - ему выпадает форма для оплаты, больше ничего делать не нужно, кроме как сформировать эти ссылки на странице оплаты. Привязывать, отправлять, отслеживать товары, заказы не нужно. Я дам ссылку на документации, объясню если не понятно. для киви используется p2p.qiwi.com Выставление счета через форму
для яндекс https://money.yandex.ru/quickpay
Выдам тз, там расписал подробнее, вся оплата делается на 1 странице в 20 строк кода.
Также на сайте в шапке авторизация через сторонний сервис, ссылку на документацию дам, там get запрос с параметрами, пользователь переходит на сторонний сервис, авторизируется, возвращается на сайт, вместе с ним возвращаются данные, берем из данных его никнейм и показывает что он авторизировался на сайте. Ссылку на документацию дам.
Бюджет 10.000р. Безопасная сделка
СMS - любая популярная. Не самопис.
Заявки фрилансеров
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