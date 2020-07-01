Натянуть верстку интернет-магазина на CMS, без привязки мерчанта, корз

Ссылка на верстку :

https://bit.ly/31vLFmp

Ссылка на Подробное ТЗ:

https://bit.ly/31FwE1z

Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.

Страницы на сайте:

1. Главная страница

2. Каталог

3. Категории

4. Карточка товара

5. Блог

6. Страница 'Статья'

7. Поиск

8. Обычные страница с текстом

В общем по натяжке - стандартный функционал магазина, но без установки мерчанта.

Особенности - Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту. Подкатегории в категориях представлены в виде плитки тегов. В статьях вконце подставляются товары, которые упоминались в статье.

CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара есть блог похожих товаров. Корзины нет(так называется страница после нажатия кнопки купить, там выбирается способ оплаты товара)

Товаров в магазине будет до 300.

История заказов, история покупок, личный кабинет покупателя, корзина - ничего этого делать не нужно.

В карточке товара после нажатия кнопки 'Купить' выпадает страница сайта, в которой будут иконки способов оплаты, на половину иконок ставится форма оплаты через яндекс деньги, на другую форма оплаты через киви. Это или форма или get запрос с параметрами. В параметрах передаются цена, название товара, номер кошелька. Пользователь переходит по ссылке с этими параметрами - ему выпадает форма для оплаты, больше ничего делать не нужно, кроме как сформировать эти ссылки на странице оплаты. Привязывать, отправлять, отслеживать товары, заказы не нужно. Я дам ссылку на документации, объясню если не понятно. для киви используется p2p.qiwi.com Выставление счета через форму

для яндекс https://money.yandex.ru/quickpay

Выдам тз, там расписал подробнее, вся оплата делается на 1 странице в 20 строк кода.

Также на сайте в шапке авторизация через сторонний сервис, ссылку на документацию дам, там get запрос с параметрами, пользователь переходит на сторонний сервис, авторизируется, возвращается на сайт, вместе с ним возвращаются данные, берем из данных его никнейм и показывает что он авторизировался на сайте. Ссылку на документацию дам.

Бюджет 10.000р. Безопасная сделка

СMS - любая популярная. Не самопис.