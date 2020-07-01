Создать XLS, CSV, YML, XML для Пром.юа с вытяжкой из нашего файла.

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Закрыт3 заявки257 просмотров

У нас есь файл для Импорта товара  на Пром.юа, но он не подходит, нужно сделать его по этому образцу: https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004960817

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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