Дизайн небольшого игрового интернет магазина

Нужно создать дизайн игрового интернет магазина(в дальнейшем их будет несколько)

Сайт небольшой, главная страница со ссылками на 5-6 товаров/услуг, но нужно оформить на высшем уровне. Сайт будет поход на лаунчер/клиент какой нить игры, а не на простой каталог

Подробности и тз скину тем кто заинтересуется

Студии просьба не беспокоить