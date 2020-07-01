Интернет-магазин 60wt.ru на битриксе, шаблон аспро максимум, лицензия Бизнес. Необходимо сделать доработки каталога и карточки товара. Доработать каталог товаров. Необходимо переделать навигацию в основном каталоге товаров, товары должны выводить по следующим параметрам (эти ...
Дизайн небольшого игрового интернет магазина
Нужно создать дизайн игрового интернет магазина(в дальнейшем их будет несколько)
Сайт небольшой, главная страница со ссылками на 5-6 товаров/услуг, но нужно оформить на высшем уровне. Сайт будет поход на лаунчер/клиент какой нить игры, а не на простой каталог
Подробности и тз скину тем кто заинтересуется
Студии просьба не беспокоить
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