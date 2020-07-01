Дизайн небольшого игрового интернет магазина

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Закрыт14 заявок605 просмотров

Нужно создать дизайн игрового интернет магазина(в дальнейшем их будет несколько)

Сайт небольшой, главная страница со ссылками на 5-6 товаров/услуг, но нужно оформить на высшем уровне. Сайт будет поход на лаунчер/клиент какой нить игры, а не на простой каталог

Подробности и тз скину тем кто заинтересуется

Студии просьба не беспокоить

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