Создать интернет-магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок378 просмотров

Добрый день!Ищу специалиста, который качественно сделает интернет-магазин домашнего текстиля. Техническое задание прикрепляю к заказу. Ждать предложения для дальнейшего обсуждения деталей.

Opencart
5 лет назад
guest_15936797675435
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Тамила
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
37 минут назад
103 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Мышлак
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-2)
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад