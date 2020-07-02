Добрый день!Ищу специалиста, который качественно сделает интернет-магазин домашнего текстиля. Техническое задание прикрепляю к заказу. Ждать предложения для дальнейшего обсуждения деталей.
Ускорить Opencart магазин с 40 000 товаров
Добрый день. У меня есть магазин на Opencart с 40 000 товаров. Он очень медленно грузится, порядка 9 сек. Установлен модуль кеша JetCache.
Исходные данные:
- Opencart c 40 000 товаров
- VPS(Процессор 3 x 2.8 ГГц
Оперативная память 6 ГБ
NVMe 60 ГБ
Интернет 200 Мбит/сек)
- Модуль кеша JetCache
- Скорость загрузки 9 сек.
Хочется ускорить загрузку сайта, так как очень медленно грузится сайт, и Яндекс постоянно априсылает сообщения, что долго грузится сайт. В предложение прошу вас указывать конкретные предложение по оптимизации и цену.
Заранее спасибо
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