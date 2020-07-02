Ускорить Opencart магазин с 40 000 товаров

Добрый день. У меня есть магазин на Opencart с 40 000 товаров. Он очень медленно грузится, порядка 9 сек. Установлен модуль кеша JetCache.

Исходные данные:

- Opencart c 40 000 товаров

- VPS(Процессор 3 x 2.8 ГГц

Оперативная память 6 ГБ

NVMe 60 ГБ

Интернет 200 Мбит/сек)

- Модуль кеша JetCache

- Скорость загрузки 9 сек.

Хочется ускорить загрузку сайта, так как очень медленно грузится сайт, и Яндекс постоянно априсылает сообщения, что долго грузится сайт. В предложение прошу вас указывать конкретные предложение по оптимизации и цену.

Заранее спасибо