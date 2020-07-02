Требуется доделать интернет магазин для подключения LiqPay

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Закрыт6 заявок484 просмотра

Интернет магазин: ygs.com.ua

Требуется настроить сайт под требования LiqPay

5 лет назад
guest_15381271075757
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Заявки фрилансеров

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