"Причесать" сайт или посоветовать что с ним можно сделать

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на конструкторе Нетхаус, santehelectrik.ru

Туда спарсено ок 30000 товаров. Часть спарсено, часть залито с прайс листа основного поставщика, но без описания и картинок. Делали сами, т.к. ограничен бюджет.

Нужно:

1. Дополнить недостающими картинками карточки и разделы товаров. (есть прайс-лист в экселе от партнера, где на каждую позицию по 1 картинке, но не все товары с артикулами, и в нетхаус с картинками только yml можно заливать, но если пригодится – предоставим).

2. Дополнить недостающим описанием карточки

3. Написать небольшие,уникальные, по 2000-3000 знаков статьи к разделам

4. т.к. по-разному добавлялись товары, то непонятно как работает фильтр выбора

5. принимаются советы по доведению до ума, чтобы не стыдно было народ туда пускать, на предложения типа "разработаем заново" не отвечаем.

В общем, сроки и цена вопроса, спасибо.