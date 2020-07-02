Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
"Причесать" сайт или посоветовать что с ним можно сделать
Здравствуйте. Есть интернет-магазин на конструкторе Нетхаус, santehelectrik.ru
Туда спарсено ок 30000 товаров. Часть спарсено, часть залито с прайс листа основного поставщика, но без описания и картинок. Делали сами, т.к. ограничен бюджет.
Нужно:
1. Дополнить недостающими картинками карточки и разделы товаров. (есть прайс-лист в экселе от партнера, где на каждую позицию по 1 картинке, но не все товары с артикулами, и в нетхаус с картинками только yml можно заливать, но если пригодится – предоставим).
2. Дополнить недостающим описанием карточки
3. Написать небольшие,уникальные, по 2000-3000 знаков статьи к разделам
4. т.к. по-разному добавлялись товары, то непонятно как работает фильтр выбора
5. принимаются советы по доведению до ума, чтобы не стыдно было народ туда пускать, на предложения типа "разработаем заново" не отвечаем.
В общем, сроки и цена вопроса, спасибо.
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