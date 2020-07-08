Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
Создать сайт на самописе
Нужно создать интернет магазин на самописе, так же сделать seo и контекстную рекламму
для подробностей пишите
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