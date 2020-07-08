Создать сайт на самописе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок221 просмотр

Нужно создать интернет магазин на самописе, так же сделать seo и контекстную рекламму

для подробностей пишите 

5 лет назад
marketingpoisk11
Эдгар 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

corvusardaia
Маргарита 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1000
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший работодатель. ТЗ подробное. Никаких недопониманий не возникло. Работалось хорошо

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29 лет
5 лет в сервисе
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Алексей
 
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corvusardaia
Маргарита 
31 год
5 лет в сервисе
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