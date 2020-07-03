Натянуть верстку интернет-магазина на CMS, без мерчанта оплаты

Полное ТЗ по ссылкам ниже!

Ссылка на верстку :

bit.ly/31vLFmp

Ссылка на Подробное ТЗ:

bit.ly/3eWOW1L

Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.

Страницы на сайте:

1. Главная страница

2. Каталог

3. Категории

4. Карточка товара

5. Блог

6. Страница 'Статья'

7. Поиск

8. Обычные страница с текстом

В общем по натяжке – стандартный функционал магазина, но без установки мерчанта.

Особенности – Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту.

Подкатегории в категориях представлены в виде плитки тегов. В статьях

вконце подставляются товары, которые упоминались в статье.

CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара, категориях есть блог похожих товаров.

Товаров в магазине будет до 300.

История заказов, история покупок, личный кабинет покупателя, корзина – ничего этого делать не нужно.

В карточке товара после нажатия кнопки 'Купить' выпадает страница сайта, в

которой будут иконки способов оплаты, на половину иконок ставится форма

оплаты через яндекс деньги, на другую форма оплаты через киви. Это или

форма или get запрос с параметрами. В параметрах передаются цена,

название товара, номер кошелька. Пользователь переходит по ссылке с

этими параметрами – ему выпадает форма для оплаты, больше ничего делать

не нужно, кроме как сформировать эти ссылки на странице оплаты.

Привязывать, отправлять, отслеживать товары, заказы не нужно. Я дам

ссылку на документации, объясню если не понятно. для киви используется

p2p.qiwi.com Выставление счета через форму

для яндекс money.yandex.ru/quickpay

Выдам тз, там расписал подробнее, вся оплата делается на 1 странице в 20 строк кода.

Также на сайте в шапке авторизация через сторонний сервис, ссылку на

документацию дам, там get запрос с параметрами, пользователь переходит

на сторонний сервис, авторизируется, возвращается на сайт, вместе с ним

возвращаются данные, берем из данных его никнейм и показывает что он

авторизировался на сайте. Ссылку на документацию дам.

Безопасная сделка

СMS – любая популярная. Не самопис.

Стоимость обсуждается!

Пишите ваши цены, сроки.