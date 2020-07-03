Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
Натянуть верстку интернет-магазина на CMS, без мерчанта оплаты
Полное ТЗ по ссылкам ниже!
Ссылка на верстку :
Ссылка на Подробное ТЗ:
Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная.
Страницы на сайте:
1. Главная страница
2. Каталог
3. Категории
4. Карточка товара
5. Блог
6. Страница 'Статья'
7. Поиск
8. Обычные страница с текстом
В общем по натяжке – стандартный функционал магазина, но без установки мерчанта.
Особенности – Есть блог со статьями, категории с фильтром, поиск по сайту.
Подкатегории в категориях представлены в виде плитки тегов. В статьях
вконце подставляются товары, которые упоминались в статье.
CMS- любая популярная, можно oрencart. В карточке товара, категориях есть блог похожих товаров.
Товаров в магазине будет до 300.
История заказов, история покупок, личный кабинет покупателя, корзина – ничего этого делать не нужно.
В карточке товара после нажатия кнопки 'Купить' выпадает страница сайта, в
которой будут иконки способов оплаты, на половину иконок ставится форма
оплаты через яндекс деньги, на другую форма оплаты через киви. Это или
форма или get запрос с параметрами. В параметрах передаются цена,
название товара, номер кошелька. Пользователь переходит по ссылке с
этими параметрами – ему выпадает форма для оплаты, больше ничего делать
не нужно, кроме как сформировать эти ссылки на странице оплаты.
Привязывать, отправлять, отслеживать товары, заказы не нужно. Я дам
ссылку на документации, объясню если не понятно. для киви используется
p2p.qiwi.com Выставление счета через форму
для яндекс money.yandex.ru/quickpay
Выдам тз, там расписал подробнее, вся оплата делается на 1 странице в 20 строк кода.
Также на сайте в шапке авторизация через сторонний сервис, ссылку на
документацию дам, там get запрос с параметрами, пользователь переходит
на сторонний сервис, авторизируется, возвращается на сайт, вместе с ним
возвращаются данные, берем из данных его никнейм и показывает что он
авторизировался на сайте. Ссылку на документацию дам.
Безопасная сделка
СMS – любая популярная. Не самопис.
Стоимость обсуждается!
Пишите ваши цены, сроки.
Заявки фрилансеров
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