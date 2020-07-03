Доработать в интернет-магазине на битриксе форму регистрации

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Закрыт5 заявок339 просмотров

Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес)

Сейчас работает стандартная регистрация пользователей в интернет-магазине - это логин и пароль

Нужно добавить обязательное поле при регистрации пользователя - номер телефона 

В предложениях указывайте стоимость и сроки

5 лет назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

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