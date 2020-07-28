Opencart настройка магазина

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Завершен8 заявок468 просмотров

Здравствуйте! Посмотрите пожаулйста ТЗ.  У меня новый сайт на шаблоне, Надо привести в нормальный вид и базово настроить для нормальной работы. За какое время и цену? - Предлагайте!

ТЗ в файле

Opencart
5 лет назад
sburyj
51 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$400
10 дней
Спасибо Артёму за отличную работу. Отличный специалист, и адекватный человек, с такими всегда приятно иметь дело!
Рад сотрудничеству! Оперативная оплата и обратная связь, рекомендую!

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Дмитрий
 
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