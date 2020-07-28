Верстка - http://cr40593.tmweb.ru/html/ В ответе прошу указать стоимость/сроки и ссылки на ваши прошлые работы с Битриксом
Opencart настройка магазина
Здравствуйте! Посмотрите пожаулйста ТЗ. У меня новый сайт на шаблоне, Надо привести в нормальный вид и базово настроить для нормальной работы. За какое время и цену? - Предлагайте!
ТЗ в файле
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Заявки фрилансеров
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