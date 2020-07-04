Натяжка верстки на 1С Битрикс

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Закрыт6 заявок424 просмотра

Верстка - http://cr40593.tmweb.ru/html/

В ответе прошу указать стоимость/сроки и ссылки на ваши прошлые работы с Битриксом

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