Небольшие доработки на OpenCart 2.3

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Есть ряд небольших правок для магазина на OpenCart 2.3 (вынос в языковые файлы некоторые фразы для перевода, приведение телефонов к международному формату, исправление "адресов" и ряд других, донастройка некоторых модулей).

Нужен человек, уверенно работающий с OpenCart 2.3 и займется ими в ближайшее время. 

Opencart
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