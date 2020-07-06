Небольшие доработки на OpenCart 2.3

Есть ряд небольших правок для магазина на OpenCart 2.3 (вынос в языковые файлы некоторые фразы для перевода, приведение телефонов к международному формату, исправление "адресов" и ряд других, донастройка некоторых модулей).

Нужен человек, уверенно работающий с OpenCart 2.3 и займется ими в ближайшее время.