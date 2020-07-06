Внутренние работы в интернет магазине Shop Script

Приветствую.

Нужно сделать внутренние работы в интернет магазине на основе Shop Script, т.е. внутренняя перелинковка, сделать рабочими кнопки, прописать seo параметры как главной страницы так и товаров в магазине ( порядка 100 позиций без модификаций). Сделать рабочими кнопки перехода ( магазин, каталог и т.д.) Запустить правильно акции магазина (в настройках) и т.д Заполнять сайт НЕ надо, картинки и описание внесут. Сделать так чтобы сайт начал работать и работать правильно!

Стоимость предлагайте.

Главное условие умение работать с Shop Script.