Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

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Закрыт5 заявок823 просмотра

Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Задачи разные: исправление ошибок по верстке, доработка стандартных компонентов битрикса, работа с чужими (сторонними) модулями и компонентами.

Список задач скину выбранном исполнителю. Оплата почасовая.

Компании и группы специалистов не рассматриваю.

Для выбора исполнителя просьба в ответе указать:

1. Опыт работы с 1С-Битрикс (лет)

2. Опыт разработки интернет-магазинов (количество), сайтов (количество)

3. Стоимость часа работы (рублей)

5 лет назад
guest_15841094872362
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